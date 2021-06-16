Суд щодо MH17 не знає імен деяких свідків, вони під захистом, - адвокат

Окружний суд Гааги, який розглядає справа про катастрофу MH17 на Донбасі, не знає імен деяких свідків. Всі вони знаходяться під спеціальною програмою захисту.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів адвокат родичів жертв Петер Лангстраат.
"Як ви чули, заради захисту деяких свідків навіть суд не знає їхніх імен, тому що, як ви знаєте, вони в небезпеці. Отже, вони були допитані слідчим суддею, але дуже малоймовірно, що ми побачимо цих людей у суді ", - зазначив Лангстраат.
Він також прокоментував те, що, можливо, ці свідки знаходяться в Нідерландах.
"Ні-ні, ми не знаємо. Вони під захистом спеціальної програми, це все, що нам відомо, але яка саме ця програма, де вони знаходяться, чи були змінені імена - нам цього не відомо", - додав адвокат.
Нагадаємо, минулого тижня на суді щодо MH17 оприлюднили нові переговори про "Бук" бойовиків вже після самої катастрофи.
Крім того, на процесі вперше озвучили свідчення свідків запуску ракети по літаку.
Пасажирський літак, який летів з Амстердама до Куала-Лумпур, збили в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року, коли вже була гаряча фаза збройного конфлікту. На борту знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.