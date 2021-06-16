Суд щодо MH17 не знає імен деяких свідків, вони під захистом, - адвокат

Окружний суд Гааги, який розглядає справа про катастрофу MH17 на Донбасі , не знає імен деяких свідків. Всі вони знаходяться під спеціальною програмою захисту.

"Як ви чули, заради захисту деяких свідків навіть суд не знає їхніх імен, тому що, як ви знаєте, вони в небезпеці. Отже, вони були допитані слідчим суддею, але дуже малоймовірно, що ми побачимо цих людей у суді ", - зазначив Лангстраат.

Він також прокоментував те, що, можливо, ці свідки знаходяться в Нідерландах.

"Ні-ні, ми не знаємо. Вони під захистом спеціальної програми, це все, що нам відомо, але яка саме ця програма, де вони знаходяться, чи були змінені імена - нам цього не відомо", - додав адвокат.