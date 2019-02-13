Суд над Мангером: чому голова Херсонської облради опинився на лаві підсудних у справі Гандзюк

Советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили литром концентрированной серной кислоты 31 июля 2018 года. От химических ожогов пострадало свыше 35% тела. Три месяца она провела в киевской больнице, где умерла 4 ноября.

Все это время ее друзья и коллеги спрашивали власть и силовиков: "Кто заказал Катю Гандзюк?". С этим вопросом они приходили под стены Министерства внутренних дел, Верховной рады, Администрации президента, но не получали там ответа.

В начале августа глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании первого подозреваемого в нападении на Гандзюк - Николая Новикова. В тот же день генеральный прокурор Юрий Луценко передал дело Службе безопасности Украины. Изначально его расследовала полиция, которая открыла производство по статье "хулиганство". Общественность добилась переквалификации дела в "покушение на убийство".

Журналисты Денис Казанский и Марьяна Пьецух доказали, что Новиков не имеет отношения к этому преступлению, потому как в день нападения он находился в другом месте. Позже сам подозреваемый сообщил, что дал показания под давлением. Его отпустили из-под стражи и закрыли против него дело.

Вскоре после этого были задержаны пятеро нападавших во главе с организатором Сергеем Торбиным (позывной "Опер"). Все они оказались ветеранами войны на Донбассе, служившими в 5-ом батальоне "Украинской добровольческой армии", которому помогала Гандзюк.

"Она же своя"

В ходе следствия выяснилось, что кислоту для нападения покупал Виктор Горбунов, получив за это 300 долларов. Он согласился сотрудничать со следствием и рассказал, что Торбин убедил бывших сослуживцев в том, что Екатерина Гандзюк – коррумпированный чиновник с пророссийскими взглядами, за что ей нужно нанести телесные повреждения.

Нападение непосредственно совершил Никита Грабчук (позывной "Мураха"). Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский следили за активисткой перед покушением. За это они получили по 500 долларов от заказчиков нападения.

"Катя занималась сбором денег для протеза Васяновичу, протеза, на котором он пошел убивать Катю. А потом его отпустили под домашний арест, в тюрьме, видите ли, невозможно хорошо ухаживать за протезом, он импортный, дорогой. Катя потом долго плакала. Потом, на суде, исполнители врали, вроде думали, что убивают пророссийскую чиновницу. Знаю, за пару дней до нападения был телефонный разговор между одним из исполнителей и "Опером". Исполнитель: "Опер", она же своя... "Опер": Пох*р…", – ранее рассказывал отец Екатерины Виктор Гандзюк.

Долгое время следствие не сообщало других подробностей организации покушения. Но резонанс вокруг этого дела не стихал. В начале ноября после смерти Ганзюк телеграм-канал The Newsroom сообщил, что деньги Торбину передавал помощник народного депутата ("БПП") Николая Паламарчука, один из руководителей общественной организации по охране правопорядка "Черный туман" Игорь Павловский. Паламарчук пообещал подать на написавших об этом журналистов в суд, но уволил помощника.

"Партии убийц"

За десять часов до смерти Гандзюк написала друзьям, что покушение на нее организовал заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук. На церемонию прощания пытался попасть его начальник Андрей Гордеев, однако чиновника не пустили друзья погибшей.

С тех пор вопрос "Кто заказал Катю Гандзюк?" регулярно появлялся в эфире центральных телеканалов и на страницах изданий. Для расследования этого убийства и ряда нападений на общественных активистов парламент создал временную следственную комиссию (ВСК).

В начале декабря Юрий Луценко назвал имя ключевого организатора покушения на Гандзюк – Алексей Левин (Москаленко). "Объявлено еще одно очень важное подозрение гражданину Левину, который известен в криминальном мире по прозвищу "Москал"-младший. Этот человек был осужден вместе со своим отцом. Отец – пожизненно. А младший – на 15 лет за организацию убийств и нападений в Херсонской области на водителей. Общее количество доказанных убийств – 15 человек", – сообщил генпрокурор, уточнив, что Левин вышел на свободу по "закону Савченко".

Левин сбежал в Доминиканскую республику в тот день, когда начались задержания исполнителей покушения на Гандзюк. На тот момент он являлся помощником депутата областного совета Николая Ставицкого ("Радикальная партия"), якобы близкого к главе облсовета Владиславу Мангеру. По информации народного депутата Мустафы Найема, Левин неоднократно бывал в офисе у предполагаемого организатора убийства Игоря Павловского. Кроме того, он приезжал к Павловскому на машине Ставицкого, когда стало известно, что полиция задержала исполнителей. Согласно расследованию программы "Схемы", юрист Мангера за неделю до нападения на Гандзюк сдал Левину отельный комплекс на берегу Черного моря за 500 гривен в месяц сроком на семь лет.

На заседании ВСК 28 января Виктор Гандзюк заявил, что подозреваемый тесно сотрудничал с Мангером, Гордеевым и Рищуком, выполняя для них конкретные задания. "Для меня, отца Катерины, уже нет разницы между заказчиками и теми, кто их все это время покрывал. Для меня потеряна эта граница. Для меня теперь партия "Батькивщина" – это партия убийц моей дочери. Для меня теперь "Блок Петра Порошенко" – это партия убийц моей дочери", – добавил он

Это заявление не осталось незамеченным. Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что будут посещать все массовые мероприятия с участием Порошенко и Тимошенко, пока не услышат ответа на свой вопрос, а предполагаемые заказчики не будут лишены должностей и привлечены к ответственности.

"Батькивщина" 8 февраля исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала ему покинуть пост главы облсовета. Впрочем, активисты все равно пришли на митинг Юлии Тимошенко на киевском Подоле 9 февраля с требованием собрать голоса за его отставку. Часть из них – членов организации "С14", правоохранители задержали якобы из-за готовящихся провокаций и доставили в Подольское управление полиции.

По окончанию митинга националистов отпустили, однако не вернули изъятые у них вещи. Активисты попытались забрать их с помощью своих старших товарищей, но в итоге нарвались на жесткую реакцию полицейских и были избиты. По факту избиения активистов Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

В ту же субботу вечером активисты провели пикет под стенами спецкомплекса МВД "Фортеця", где проживает глава ведомства Арсен Аваков, и обстреляли его из салютных установок.

"Николаевич или Николай"

Утром в понедельник, 11 февраля, заместитель генпрокурора Юрий Столярчук вручил главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщение о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. Известно, что ранее чиновник оформил отпуск на полтора месяца и, по информации волонтеров и журналистов, собирался улететь во Францию. Юлия Тимошенко заступилась за своего бывшего партийца, назвав происходящее "политической провокацией".

Замглавы облгосадминистрации Евгений Рищук сообщил, что временно отстранен от исполнения служебных обязанностей по собственному заявлению и собирается дать показания СБУ. Президент публично не вспоминает о деле Гандзюк. Андрей Гордеев продолжает занимать пост главы Херсонской ОГА, у следствия к нему нет вопросов.

Из текста подозрения следует, что у Мангера возникла личная неприязнь к активистке из-за ее общественной деятельности. До 2015 года Гандзюк была членом "Батькивщины", но вышла из партии как раз из-за того, что в ее ряды приняли экс-"регионала" Мангера. По данным следствия, она также противодействовала незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов и утверждала, что за ними и другими схемами стоит областная власть.

По версии следствия, это и стало поводом для убийства. И с таким планом, как утверждают правоохранители, Мангер обратился к Левину и Павловскому, предложив им за денежное вознаграждение организовать покушение. Не менее 5,6 тыс. долларов предназначалось непосредственно исполнителям. Мангеру, как предполагаемому заказчику и организатору убийства Кати Гандзюк, в худшем случае грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Я с Екатериной вообще не был знаком и никаких связей с ней не было. Те "связи", которые сегодня рисуются в прессе некоторыми политическими силами, кому-то таки нужны. Я сейчас в глаза зрителям и всем людям могу сказать, что этого человека я не знал, с ней не общался и мы вообще ни по работе, ни по политике с ней не пересекались", – сказал председатель Херсонского облсовета после сообщения о подозрении, уточнив, что не собирается бежать из страны и готов ответить на все вопросы следствия.

В полдень 12 февраля Шевченковский районный суд города Киева начал избирать меру пресечения Владиславу Мангеру. На заседание он прибыл с тремя адвокатами: Константином Глобой, Андреем Левковцом и Александром Шадриным. Они известны, прежде всего, как защитники депутата Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке терактов в правительственном квартале и покушения на руководителей государства.

Глоба участвовал в деле сбежавшего депутата Александра Онищенко и защищал его коллегу Борислава Розенблата по "янтарному делу". Левковец был государственным адвокатом Геннадия Корбана. Шадрин защищал экс-мэра Славянска Нелю Штепу и одного из командиров "Антимайдана" Игната Кромского (позывной "Топаз"). Прокурор в деле Мангера – Виктория Калита, вела государственное обвинение против Юлии Тимошенко в деле о финансовых махинациях с помощью корпорации "Единые энергетические системы Украины".

"Очень показательно, что Мангера защищают адвокаты Надежды Савченко. Как показывает опыт последних лет, в Украине сформирован целый пул адвокатов, которые защищают очень дискредитированных или пророссийских граждан. Его (Мангера, - ред.) адвокаты пытаются затянуть судебный процесс, они постоянно требовали переноса заседания. Есть вопросы и к работе обвинения. Не исключаю, что ошибки прокуроров могли быть допущены умышленно, но, скорее всего, речь идет о непрофессионализме", – заявил РБК-Украина по итогам заседания суда во вторник участник инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" Сергей Стерненко.

В ходе рассмотрения ходатайства прокуратуры адвокаты потребовали дать им время для ознакомления с материалами дела. По их словам, документы были предоставлены в единственном экземпляре и остались у херсонского защитника Мангера, который не успел приехать в Киев к началу заседания. Судья Александр Кипчарский огласил перерыв на четыре часа, по истечению которого адвокаты снова потребовали перенести рассмотрение на 13 февраля. Ключевой довод защиты касался отсутствия в материалах дела дисков с показаниями Торбина и Павловского о причастности Мангера к убийству Гандзюк. К ходатайству об избрании меры пресечения был прикреплен только протокол осмотра этих доказательств.

"В материалах ходатайства отмечается, что основанием для подозрения Мангера являются показания с чужих слов. То есть, Павловский и Торбин заявили, что другие лица им рассказали, что заказчиком является человек по имени Николай или Николаевич. Учитывая, что в деле есть другие люди с таким именем и показания с чужих слов используются в исключительных случаях, считаем необходимым допросить этих лиц, чтобы задать им вопрос: "Николай или Николаевич?", и кого они имели в виду. Я обращаю внимание, что ранее в качестве заказчиков упоминались Николай Паламарчук и Николай Рищук, которые являются Николаями. Потому если свидетели уточнят свою позицию, то у нас возникнут вопросы к стороне обвинения, причем здесь Владислав Николаевич Мангер", – заявил адвокат Дмитрий Ильченко.

Он также уточнил, что защите нужно время для перевода документов, подтверждающих отсутствие у Мангера недвижимости и тесных связей в Австрии. Невзирая на протест прокуроров, судья Кипчарский принял решение о переносе заседания на среду, 13 февраля.

Активисты требуют, чтобы на скамье подсудимых оказались все причастные к убийству, какой бы не была их роль в этом преступлении. Сергей Стерненко в разговоре с изданием отметил, что у них есть два требования.

"Одно (требование, - ред.) к стороне, которое ведет уголовное производство, есть ли основания сообщить о подозрении Гордееву и Рищуку. Я уверен, что они есть. Также мы требуем от Петра Порошенко уволить этих лиц по президентской вертикали из областной администрации Херсонщины и лишить их членства в партии. Два элемента ответственности: уголовная и политическая. Я бы посоветовал господину Мангеру пойти навстречу следствию и дать показания касательно всех обстоятельств и лиц, которые причастны к этому ужасному преступлению", – заявил Стерненко.