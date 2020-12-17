ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Суд у Люксембурзі відкрив справу про банкрутство "Кернел холдинг"

Київ, Четвер 17 грудня 2020 17:39
Суд у Люксембурзі відкрив справу про банкрутство "Кернел холдинг"
Фото: "Кернел Холдинг" (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

В Люксембурзі відкрили справу про банкрутство зареєстрованої в Швейцарії акціонерної компанії "Кернел холдинг", у зв'язку з несплатою нею значної суми боргу в користь Стадника М.В. Зазначена сума заборгованості встановлена Лондонським судом міжнародного арбітражу.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Як відомо, "Кернел холдинг СА" є засновником українського аграрного холдингу "Кернел", у користуванні якого сконцентровано близько 600 тисяч сільськогосподарських земель.

Кінцевим бенефіціарним власником компанії є відомий український бізнесмен Андрій Веревський.

Як зазначає видання, банкрутство компанії "Кернел холдинг СА" може спричинити фінансові проблеми агрохолдингу "Кернел", що своєю чергою може призвести до затримок і не виплат орендної плати власникам землі, що перебуває в оренді холдингу в Україні, проблем з контрагентами та іноземними інвесторами компанії.

Нагадаємо, конфлікт між власниками агрохолдингу "Кернел" і подружжям Стадніков розгорівся через відмову "Кернела" оплатити вартість проданих компанії Стадником Михайлом і Стадник Інесою корпоративних прав ТОВ "Стіомі-Холдинг" і Хмельницкхлібопродукт.

Також, в цей час рахунки компанії "Кернел холдинг СА" у Швейцарії та Люксембурзі заарештовані за заявою Стадника.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Фінанси банкротствоКернелСуд

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся