Суд Львова звільнив від покарання двох нападників на циганський табір

Пустомитівський районний суд Львівської області визнав винними в хуліганстві двох старшокласників, які в червні 2018 року напали на циганський табір під Львова, в результаті чого був убитий один чоловік, але звільнив їх від покарання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid.Net.

Повідомляється, що суд визнав їх винними і засудив до 4,5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбуття покарання і призначив 1,5 роки в'язниці умовно.

протягом цього терміну вони повинні періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти про зміну місця проживання, навчання або роботи. Справа про інших 12 обвинувачених продовжують розглядати в суді.

Нагадаємо, прокуратура Львова оголосила про підозру 11 учасників нападу на табір ромів. Співробітники Національної поліції встановили причетність 11 жителів Львова до нападу на табір ромів поблизу села Сокільники в ніч з 23 на 24 червня 2018 року.

Слідством встановлено, що група осіб, озброївшись предметами, спеціально пристосованими для нанесення тілесних ушкоджень (ножами, металевими трубами, ланцюгами), здійснила напад на табір, в якому тимчасово проживали особи циганської національності. Вони вчинили погром і побиття його жителів.