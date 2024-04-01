Суд Луцка вынес приговор женщине, которая "сдавала" места выдачи повесток. В ВСУ отреагировали

Суд над женщиной

Отмечается, что женщина вела Telegram-канал и публиковала там места выдачи повесток. Уже в январе она назвала этот канал "Волынь погода".

Правоохранители считают, что женщина, распространяя среди военнообязанных данные о местах проведения мобилизационных мероприятий, препятствовала законной деятельности ВСУ.

Во время суда она признала свою вину, поэтому ее приговорили к 5 годам лишения свободы, с испытательным сроком в два года.

Как на это отреагировали военные

В оперативном командовании решили обратиться к тем, кто боится и не приходит в ТЦК.

"В ВСУ есть много вакансий, где можно быть полезным: от юристов до айтишников. Всем будет работа", - говорится в сообщении.

Также военные предложили людям найти себе должность согласно специальности и взять для этого отношение. После этого желающих должны мобилизовать в выбранной части и на заранее оговоренной должности.

Военные напомнили, что защита государства является конституционной обязанностью каждого гражданина. А всех, кто будет бороться мобилизации, будет ждать наказание.

Законопроект о мобилизации