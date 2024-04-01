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Суд Луцка вынес приговор женщине, которая "сдавала" места выдачи повесток. В ВСУ отреагировали

Архивное фото: суд Луцка вынес приговор женщине, которая "сдавала" места выдачи повесток (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Администратор Telegram-канала публиковала места выдачи повесток в Луцке, за это ей суд вынес приговор. А украинские военные дали совет тем, кто боится прийти в ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений и оперативное командование "Запад".

Суд над женщиной

Отмечается, что женщина вела Telegram-канал и публиковала там места выдачи повесток. Уже в январе она назвала этот канал "Волынь погода". 

Правоохранители считают, что женщина, распространяя среди военнообязанных данные о местах проведения мобилизационных мероприятий, препятствовала законной деятельности ВСУ.

Во время суда она признала свою вину, поэтому ее приговорили к 5 годам лишения свободы, с испытательным сроком в два года. 

Как на это отреагировали военные

В оперативном командовании решили обратиться к тем, кто боится и не приходит в ТЦК.  

"В ВСУ есть много вакансий, где можно быть полезным: от юристов до айтишников. Всем будет работа", - говорится в сообщении.

Также военные предложили людям найти себе должность согласно специальности и взять для этого отношение. После этого желающих должны мобилизовать в выбранной части и на заранее оговоренной должности.

Военные напомнили, что защита государства является конституционной обязанностью каждого гражданина. А всех, кто будет бороться мобилизации, будет ждать наказание. 

Законопроект о мобилизации

Напомним, что 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. После чего, 30 января в Раду внес обновленный законопроект, который уже прошел первое чтение.

После чего комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок к законопроекту.

Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается аспирантов и смотрителей людей с инвалидностью.

Кроме того, на заседании Комитета было принято решение, что все студенты, которые учатся на дневной форме и получают последовательное образование, также имеют право на отсрочку от призыва. Это же касается аспирантов и докторантов как на бюджетной, так и на контрактной форме обучения.

Недавно стало известно, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все поправки, поданные нардепами в законопроект о мобилизации.

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