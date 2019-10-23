Суд Лондона зобов'язав Коломойського і Боголюбова виплатити ПриватБанку 10,9 млн фунтів

Колишні акціонери Приватбанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов зобов'язані виплатити банку 10,9 млн фунтів стерлінгів (14 млн доларів) до 12 листопада 2019 року. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як наголошується в повідомленні, відповідачів зобов'язали повернути проміжну виплату витрат банку за рішенням суду першої інстанції в минулому році. Банк повинен отримати 4 млн фунтів стерлінгів від Коломойського, 2 млн фунтів стерлінгів від Боголюбова і 1,5 млн фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів.

"Крім іншого, відповідачі повинні оплатити витрати банку за минулорічне слухання справи суддею Фанкортом, і кошти, витрачені на апеляцію. Хоча для визначення загальної суми витрат на сплату відповідачами знадобиться певний час, поки вони повинні сплатити 3,4 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада", - йдеться в повідомленні "ПриватБанку".

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" виграв в Апеляційному суді у справі про юрисдикцію позову. Апеляційний суд підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову "ПриватБанку" проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення судового рішення по суті.

Як повідомляло РБК-Україна, видання Financial Times 17 вересня опублікувало статтю "Київ обговорює питання ПриватБанку з Коломойським, незважаючи на скандал на 5,5 млрд доларів".

У той же час президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону 10 жовтня заявив, що не обговорював питання "ПриватБанку" з колишнім власником банку Ігорем Коломойським.