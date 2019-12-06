"Суд" у Криму продовжив арешт активістові Приходько

"Суд" в анексованому Криму у п'ятницю, 6 грудня, продовжив на два місяці арешт українського активіста Олега Приходька. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами адвоката Назіма Шеіхмамбетова, суддя Київського районного суду Сімферополя Олена Холодна продовжила арешт Олегові Приходьку до 10 лютого 2020 року.

Засідання суду проходило в закритому режимі. На процес не пустили навіть родичів активіста.

Нагадаємо, 2 грудня російська служба з фінансового моніторингу внесла Олега Приходько до списку осіб, причетних до екстремістської чи терористичної діяльності.

Приходько був затриманий 10 жовтня в Криму за підозрою в підготовці теракту на аннексированному півострові. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, до 10 грудня. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. У суді він заявив, що йому підкинули співробітники ФСБ.

РБК-Україна повідомляло, що, за словами адвоката, у Криму під час утримання Приходько в СІЗО порушуються його права.