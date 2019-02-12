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"Суд" у Криму переніс розгляд "справи Веджіє Кашка"

Новини » Суспільство    12.02.2019 - 12:11
"Суд" у Криму переніс розгляд "справи Веджіє Кашка"
Фото: суд у справі Веджіє Кашка (facebook com crimeansolidarity)

До суду не з'явився свідок Баранов

У Сімферополі 12 лютого перенесли засідання підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя по "справі Веджіє Кашка" через неявку свідка Юрія Баранова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії"

Як зазначається, у Баранова в листопаді 2017 року російські силовики провели обшук і вважають свідком у цій справі.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, в російській прокуратурі стверджують, що Баранов виїхав з Криму і знаходиться в Росії, проте суду не надали письмових доказів відсутності свідка на території анексованого півострова.

Адвокат Айдер Азаматов зазначив, що другий свідок, ім'я якого невідоме, не міг відповісти на багато питань захисту, стверджуючи при цьому, що не пам'ятає, що відбувалося, проте "чітко відповідав на питання" сторони звинувачення, які стосувалися нібито знайденої в будинку Асана Чапуха зброї.

Нагадаємо, "Київський районний" суд Сімферополя 24 січня змінив запобіжний захід фігурантам "справи Веджіє Кашка" Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову і Руслану Трубача. Вони будуть знаходитися не в СІЗО, а під домашнім арештом.

Додамо, 23 листопада 2017 року російські силовики у Сімферополі затримали групу кримських татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх підозрюють у вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. При затриманні стало погано ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше жінка померла.

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