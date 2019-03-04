"Суд" у Криму залишив під вартою фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

Ібрагімова залишили під вартою до 9 квітня 2019 року

"Верховный суд" Крыма оставил под стражей фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Тимура Ибрагимова. Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

Ибрагимова оставили под стражей до 9 апреля 2019 года. Заседание проходило в закрытом режиме.

"Судебное заседание окончено. Мера пресечения в виде содержания под стражей Тимура Ибрагимова остается прежней - сроком до 9 апреля 2019 года", - сказано в сообщении.

Напомним, 7 февраля "суд" аннексированного РФ Крыма, который рассматривал ходатайства следователя ФСБ о продлении меры пресечения фигурантам "дела Хизб ут- Тахрир" Тимуру Ибрагимову и Эрнесу Аметову, оставил их под арестом еще на два месяца.

17 января 2019 "Верховный суд" Крыма отложил рассмотрение апелляционных жалоб на арест фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова.

28 января так называемый "Верховный суд" оккупированного Россией Крыма отклонил жалобу защиты и оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева.