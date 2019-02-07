В Івано-Франківській обл. потяг протаранив вантажівку, постраждав водій

Фото: місце події (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Аварія сталася на перегоні Хриплин-Братківці

В Івано-Франківській області на залізничному переїзді пасажирський потяг протаранив вантажний автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд прямо перед локомотивом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці" в Facebook.

Як повідомляється, ДТП сталася сьогодні, 7 лютого, о 15:54 на перегоні Хриплин - Братківці.

"Водій вантажного автомобіля, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на нерегульований переїзд прямо перед поїздом № 143 Ворохта - Київ, спровокувавши зіткнення", - йдеться в повідомленні.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди локомотив зійшов з рейок першою колісною парою. Машиніст і пасажири поїзда не постраждали, водій автомобіля госпіталізований.

Фото: місце події (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Раніше повідомлялося, що протягом 2018 року на залізничних переїздах і коліях поза переїздами сталося 79 дорожньо-транспортних пригод (ДТП), під час яких загинуло 16 осіб і ще 30 отримали травми.

Нагадаємо, в Миколаївській області в результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинули 8 осіб, ще двоє травмовані.