"Суд" Криму залишив у силі вирок по "справі 26 лютого"

Фото: фігуранти справи "26 лютого" (facebook.com/Эдем Семедляев)

"Суд" у Криму засудив фігурантів справи до умовних термінів

"Верховний суд Криму" відхилив апеляцію сторони захисту засуджених по "справі 26 лютого" Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі і залишив у силі вирок. Про це повідомив адвокат Едем Семедляев. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Крым.Реалии.

"Суд пішов у нарадчу кімнату на 5-7 хвилин і відмовив в апеляційних скаргах. Вирок залишився тим же - умовні терміни", - зазначив адвокат.

Відзначимо, "Центральний районний суд" Сімферополя 19 червня засудив фігурантів "справи 26 лютого" до умовних термінів. Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі отримали по 4 роки і 6 місяців умовно, Арсен Юнусов та Ескендер Кантемирів - 4 роки умовно, Ескендер Емирвалієв - 3 роки і 6 місяців умовно з випробувальним терміном 3 роки кожному.

Відзначимо, 26 лютого 2014 року перед будівлею кримського парламенту відбувся масштабний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України.

В числі перших на мітингу були кримськотатарські та проукраїнські активісти, їм протистояли проросійські активісти на чолі з "Русским единством", очолюваним Сергієм Аксьоновим. В січні 2015 року кримське управління слідчого комітету Слідкому Росії порушило кримінальну справу "про масові заворушення на мітингу 26 лютого".

РБК-Україна писало, що "суд" у Криму багато разів відкладав оголошення вироку по справі "26 лютого".