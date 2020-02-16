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У Росії заявили про визнання українськими рибалками факту браконьєрства

Новини » Політика     16.02.2020 - 12:52
У Росії заявили про визнання українськими рибалками факту браконьєрства
Ілюстративне фото (УНІАН)

Росія опублікувала допит ще трьох українських рибалок

Ще троє з чотирьох українських рибалок, захоплених напередодні в Азовському морі російськими прикордонниками, визнали факт незаконного вилову риби. Це випливає з відеозаписів допитів, поширених прикордонним управлінням ФСБ, передають росЗМІ.

Один з українців заявив, що знав про заборону ловити камбалу-калкан сітками в Азовському морі. Всі троє українців заявили, що претензій до російських прикордонників нібито не мають, психологічний і фізичний вплив на них нібито не здійснювали.

Раніше факт браконьєрства визнав капітан затриманого судна.

Зазначимо, імена затриманих, імовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов.

РБК-Україна писало, що представництво президента України в анексованому Криму відстежує ситуацію з затриманням Росією українських рибалок в Азовському морі.

Українська прокуратура вже відкрила кримінальні справи за статтями викрадення та угон плавучого засобу. Також повідомлялося про те, що рибалок утримують в Керчі. На катері виявили майже 300 одиниць камбали-калкана.

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