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Суд Криму засудив українця до 10 років колонії за "шпигунство"

Новини » Суспільство    06.06.2019 - 16:44
Суд Криму засудив українця до 10 років колонії за "шпигунство"
Фото: Костянтин Давиденко (twitter.com sferamediatwit)

За інформацією ФСБ, Костянтин Давиденко збирав секретні дані про новітні зразки військової техніки

Верховний суд окупованого Криму засудив громадянина України Костянтина Давиденка до 10,5 років позбавлення волі, визнавши його винним у шпигунстві на користь СБУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

За інформацією Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ), Костянтин Давиденко збирав відомості про новітні зразки військової техніки, електроніки, засобів зв'язку третього покоління і приладів нічного бачення.

"6 червня 2019 року Верховним судом Республіки Крим визнаний винним у скоєнні шпигунства (ст. 276 КК РФ) громадянин України Давиденко Костянтин Олександрович, якого затримали в лютому 2018 року Федеральною службою безпеки Російської Федерації в Сімферополі", - повідомили в Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

Як повідомляє ЦГЗ, Давиденко, завербований СБУ, на території Криму цілеспрямовано здійснював збір відомостей про новітні зразки військової техніки, електроніки, засобів зв'язку третього покоління і приладів нічного бачення, витік яких могла завдати шкоди безпеці РФ.

Рішенням суду його засуджено до позбавлення волі строком на 10 років і 6 місяців з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

"В ході суду Давиденко свою провину визнав повністю і розкаявся в скоєному", - зазначили в ЦГЗ ФСБ.

Нагадаємо, в лютому минулого року Костянтина Давиденко затримали на території окупованого Криму за підозрою в шпигунстві. Відносно затриманого порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство".

Крім того, що у Криму затримали українця за нібито "наруга над державним гербом і прапором Росії". Інцидент стався в кінці грудня. Підозрюваного оголосили у федеральний розшук і затримали контрольному пункті пропуску в Армянську. Затриманому загрожує два роки позбавлення волі.

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