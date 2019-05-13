Суд у Києві сьогодні розгляне справу щодо Зеленського

Оболонський районний суд Києва сьогодні розгляне адміністративну справу стосовно обраного президента України Володимира Зеленського. Відповідна інформація міститься в розкладі суду на 13 травня.

Повідомляється, що сьогодні суд розгляне справу щодо Зеленського за порушення обмежень проведення передвиборної агітації. Також повідомляється, що головуючим суддею буде Владислав Дев'ятко, відомий тим, що розглядав справу колишнього президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, в ході другого туру виборів 21 квітня Зеленський на виборчій дільниці в Оболонському районі Києва показав свій заповнений бюлетень. Зазначимо, ч. 1 ст. 7 закону про вибори президента забороняє фото - і відеофіксацію результатів волевиявлення. Закон також забороняє демонстрацію результатів голосування на дільниці, оскільки це є порушенням таємниці голосування.

Передбачається, що Зеленському загрожує штраф приблизно від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином, максимальна сума штрафу складе 850 гривень.