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Суд у Києві продовжив розгляд справи "беркутівців"

Новини » Політика     28.12.2019 - 11:39
Суд у Києві продовжив розгляд справи "беркутівців"
Фото: суд по справі "беркутівців" (РБК-Україна)

Суд розглядає апеляцію на утримання під вартою

Київський апеляційний суд 28 грудня продовжив розгляд апеляції на арешт екс-"беркутівців", яких звинувачують у причетності до розстрілів на Майдані. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Засідання почалося близько 11:00 в суботу. На початку засідання суддя Маргарита Васильєва оголосила нове рішення генпрокурора Руслана Рябошапки, згідно з яким з 28 грудня прокурори, які 5 років вели розслідування справ Майдану, - Олексій Донськой, Яніс Симонов та Ігор Земсков - відсторонені від цього процесу.

Замість них в суд прийшли нові прокурори, які раніше не брали участь у слідстві по цій справі.

"Нам дуже соромно за цю ситуацію", - заявив стороні потерпілих прокурор Донськой, покидаючи засідання.

Зазначимо, раніше представник потерпілих Євгенія Закревська заявляла, що відсторонення прокурорів пов'язано з тим, що вони виступили проти звільнення "беркутівців" з-під варти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що генеральний прокурор України Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у справі колишніх "беркутівців". Проте вчора суд допустив їх до участі у засіданні разом з нинішніми.

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