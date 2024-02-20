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Суд Киева продлил меру пресечения бывшему президенту компании "Мотор Сич"

Вторник 20 февраля 2024 01:16
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Суд Киева продлил меру пресечения бывшему президенту компании "Мотор Сич" Фото: киевский суд продлил меру пресечения экс-президенту компании "Мотор Сич" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве Соломенский районный суд продлил меру пресечения экс-президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву на два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Соответствующий вердикт был вынесен судом в столице 19 февраля. По словам адвоката Руслана Волынца в беседе с журналистами, мера пресечения продлена до 18 апреля.

Защитник подсудимого добавил, что будет подана апелляция.

"У Богуслаева резко ухудшается здоровье, при чем динамично. И это не мы говорим, это медики СИЗО документы выдают. На это уже обращают внимание, но ответственность брать боятся", - говорит Волынец.

Среди рисков, которые во время заседания называл прокурор, была возможность фигуранта скрываться, препятствовать следствию и оказывать влияние на свидетелей, а также уничтожение и сокрытие доказательств.

Дело "Мотор Сичи"

Напомним, в октябре прошлого года СБУ задержала Вячеслава Богуслаева, бывшего президентом "Мотор Сич". Запорожский завод специализируется на производстве и ремонте двигателей для вертолетов и самолетов.

Богуслаева подозревают в коллаборационизме, пособничестве РФ, препятствовании деятельности ВСУ и снабжении агрессором товаров военного назначения. Кроме того, ему объявили подозрение за сотрудничество с боевиками ДНР.

В конце ноября прошлого года суд продлил меры предосторожности Богуслаеву и начальнику одного из департаментов компании "Мотор Сич" Олегу Дзюбе в виде пребывания под стражей без права на залог до 5 января 2024 года.

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