Суд Києва скасував арешт майна компанії у рамках справи про відмивання грошей Захарченком

Арешт був знятий з земельних ділянок та будинків у Київській та Донецькій областях

Печерский районный суд Киева отменил арест, наложенный на имущество нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" в рамках производства о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министром МВД Виталием Захарченко. Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на текст решения.

Сообщается, что решение принял судья. А. Писанец.

"Отменить арест, наложенный на имущество нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" ("Stichting Аdministratiekantoor LVV")", - говорится в постановлении.

Таким образом, арест снят с домов и земельных участков в Киевской и Донецкой областях, а также двух машиномест.

Список имущества компании, с которого знто арест:

-Земельный участок площадью 1,2593 га, расположенная по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н., с. Романков, вул. Лесная, кадастровый номер 3223186800:03:007:0006;

-Земельный участок площадью 0,2500 га, расположенный по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н., с. Романков, ул. Лесная, кадастровый номер 3223186800:03:007:0007;

-Земельный участок площадью 0,3700 га, расположенная по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н., с. Романков, вул. Лесная, кадастровый номер 3223186800:03:007:0009;

-Земельный участок площадью 0,2000 га, расположенная по адресу: Киевская область, Обуховский р-н, с. Романков, ул. Лесная, кадастровый номер 32223186800:03:007:0048;

-Земельный участок площадью 0,5 га, расположенный по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н., с. Подгорцы, кадастровый номер 3223186800:03:007:0030;

-Земельный участок площадью 0,7473 га, который расположен по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н, с. Романков, ул. Лесная, кадастровый номер 3223186800:03:007:0031;

-Жилой дом, расположенный по адресу: Киевская область, Обуховский р-н, с. Романков, вул. Дубовая Роща, 49.

-Земельный участок площадью 0,861 га, расположенная по адресу: Киевская область, Обуховский район, с. Романков, ул. Дубовая Роща, 49, кадастровый номер 3223186800:03:006:0009;

-Земельный участок площадью 0,2223 га, расположенная по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н, с. Подгорцы, кадастровый номер 3223186800:03:007:0058;

-Земельный участок площадью 0,2223 га, расположенная по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н, с. Подгорцы, кадастровый номер 3223186800:03:007:0060;

-Земельный участок площадью 0,2097 га, расположенная по адресу: Киевская обл., Обуховский р-н, с. Подгорцы, кадастровый номер 3223186800:03:007:0083;

-Земельный участок площадью 0,2229 га, расположенная по адресу: Донецкая область, Волновахский р., с. Судьба, кадастровый номер 1421580800:02:000:0534;

-Земельный участок площадью 0,2384 га, расположенная по адресу: Донецкая область, Волновахский р., с. Судьба, кадастровый номер 1421580800:02:000:0535;

-Земельный участок площадью 0,2485 га, расположенная по адресу: Донецкая область, Волновахский р., с. Судьба, кадастровый номер 1421580800:02:000:0536;

-Земельный участок площадью 0,2485 га, расположенная по адресу: Донецкая область, Волновахский р., с. Судьба, кадастровый номер 1421580800:02:000:0537;

-Земельный участок площадью 0,2286 га, расположенная по адресу: Донецкая область, Волновахский р., с. Судьба, кадастровый номер 1421580800:02:000:0544;

-Земельный участок площадью 0,2286 га, расположенная по адресу: Донецкая область, Волновахский р., с. Судьба, кадастровый номер 1421580800:02:000:0545;

-Земельный участок площадью 0,2286 га, расположенная по адресу: Донецкая область, Волновахский р., с. Судьба, кадастровый номер 1421580800:02:000:0546;

-Земельный участок площадью 0,1250 га, расположенная по адресу: Донецкая область, Волновахский р., с. Судьба, кадастровый номер 1421580800:02:000:0487;

-Жилой дом, расположенного по адресу: Донецкая обл., Волновахский р-н, с. Судьба, ул. Победы, 8Б;

-Земельный участок площадью 0,1000 га, который расположен по адресу: Донецкая область, город Донецк, улица Торецкая, 46, кадастровый номер 1410137400:00:034:0046;

-Жилой дом, расположенного по адресу: Донецкая обл., м. Донецк, вул. Торецкая, 46;

-Квартира № 167, расположенной в г. Киев, вул. Драгомирова, 12;

-Машиноместо (гараж) № 68, которое расположено по адресу: г. Киев, ул. Драгомирова, 12;

-Машиноместо (гараж) № 69, которое расположено по адресу: г. Киев, вул. Драгомирова, 12;

-Земельный участок площадью 0,2049 га, расположенная по адресу: Киевская область, Обуховский район, село Подгорцы, улица Столичное Шоссе, кадастровый номер 3223186801:13:013:0015.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что экс-министра МВД Захарченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен. Недавно Печерский районный суд Киева предоставил доступ Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) к документам "Смартбанку", через который проводились финансовой операции Захарченко и его окружение.