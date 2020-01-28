Суд Києва арештував бойовика "ДНР", який стріляв у поліцейських

Суд арештував бойовика "ДНР", який у Києві стріляв у поліцейських. Про це директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко написав у Facebook.

Як він зазначив, суд взяв бойовика під варту терміном на 2 місяці.

"За матеріалами поліції Києва та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України цей підозрюваний рецидивіст судом взятий безальтернативно під варту терміном на 2 місяці", - написав Шевченко.

Шевченко додав, що арештований у 2003 році у Донецьку був засуджений за чотирма статтями ККУ, у 2009 році там само у Донецьку - ще одна судимість.

Нагадаємо, вчора у Києві затримали бойовика "ДНР", який відкрив вогонь по поліцейських. Інцидент стався в ніч з 24 на 25 січня в Деснянському районі Києва біля одного із закладів. За даним фактом відкрито справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Крім того, у Києві в ніч на 26 січня на території Гідропарку відбулася стрілянина. Між двома відвідувачами закладу і невідомими виник конфлікт, в результаті якого один з незнайомців дістав зброю і почав стріляти, після чого зник у невідомому напрямку. Після цього двох постраждалих з травмами госпіталізували.