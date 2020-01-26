Поліція розповіла деталі стрілянини в Києві та відкрила справу

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296

Сьогодні, 26 січня, вночі до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля кафе у Гідропарку. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, між двома відвідувачами закладу та невідомими виник конфлікт, у результаті якого один з незнайомців дістав зброю та почав стріляти, після чого зник у невідомому напрямку. Після цього двох потерпілих з травмами госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Наразі проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення підозрюваних осіб.

Раніше РБК-Україна писало про стрілянину у Києві. За словами очевидців, це були троє чоловіків кавказької зовнішності.

Раніше у Запоріжжі стріляли у власника одного з ресторанів. В Комунарському районі міста між відвідувачем і співробітником закладу виник конфлікт, в який втрутився власник і випровадив буйного гостя. Останній вирішив "провчити" власника закладу.

Нагадаємо, у Кропивницькому правоохоронці затримали учасників злочинної групи, які підозрюються у вбивстві біля СІЗО адвоката Олександра Іванова.