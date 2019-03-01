Суд Києва заарештував трьох поліцейських через загибель людини

Двом поліцейським обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, третьому - цілодобовий домашній арешт

Печерский суд избрал меры пресечения полицейским, подозреваемым в превышении служебных полномочий, что привело к смерти задержанного. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Двум работникам полиции избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, а третьему - круглосуточный домашний арест с отстранением от должности сроком на 2 месяца.

Сообщается, что 17 февраля патрульные выехали по вызову о нарушении общественного порядка. На месте происшествия обнаружили агрессивно настроенного молодого человека, который, по их предположению, находился под действием токсичных или наркотических веществ. Нарушителя задержали после того, как он начал сопротивляться. После патрульные решили отвезти задержанного в Вышгород, где он проживает.

"В связи с тем, что мужчина постоянно пытался выйти из машины и не желал ехать домой, патрульные высадили его из машины на подъезде к Вышгороду. Утром местные жители обнаружили труп. По предыдущим обзором судебно-медицинского специалиста - мужчина умер от переохлаждения", - говорится в сообщении.

До этого в Киеве задержали полковника полиции за организацию преступной группы.