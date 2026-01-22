Суд в Канаде отменил решение правительства о запрете TikTok

История выглядела следующим образом. В ноябре 2024 году Минпромышлености Канады распорядилось ликвидировать TikTok, сославшись на риски для национальной безопасности.

При этом в министерстве добавили, что правительство не блокирует доступ или возможность пользователей создавать контент. В свою очередь компания TikTok, которая по собственным данным насчитывает более 14 млн ежемесячных пользователей в Канаде, обжаловала постановление.

В кратком решении федеральный судья Рассел Зинн отменил постановление правительства и направил дело обратно министру промышленности Мелани Жоли для рассмотрения. Но причины отмены он не объяснил.

В Минпромышлености Канады заявили, что Жоли приступит теперь "к новой проверке на предмет национальной безопасности", добавив, что не могут давать дальнейших комментариев, сославшись на положение и конфиденциальности в законодательстве.

Компания TikTok в своем заявлении приветствовала это решение и выразила надежду на сотрудничество с Жоли.

Reuters отмечает, что премьер-министр Канады Марк Карни стремится к более тесным связям с Китаем, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный канадской экономике американскими пошлинами.

В то же время Канада и другие страны пристально изучают TikTok из-за опасений, что Китай может использовать приложение для сбора данных пользователей или продвижения своих интересов. Как известно, TikTok принадлежит китайской компании ByteDance.

В сентябре 2025 года TikTok согласился улучшить меру по предотвращению доступа детей к своему канадскому сайту и приложению после того, как расследования выявило, что усилия компании по блокировке доступа детей и защиты личной информации были недостаточными.