Суд у Каліфорнії скасував 30-річну заборону на штурмову зброю

При цьому суд заборонив притягати до відповідальності за порушення закону штату.

Зазначається, що у своєму рішенні суддя визнав, що заборона порушує Другу поправку до Конституції США. Він підкреслив, що в переважній більшості випадків штурмова зброя використовується жителями країни в законних цілях.

"Популярна гвинтівка AR-15-як швейцарський ніж: ідеальне поєднання зброї для захисту будинку і озброєння для захисту Вітчизни. Вона хороша і для дому, і для бою", - заявив суддя.

Суддя також зазначив, що незважаючи на заборону, що діяла, в Каліфорнії були легально зареєстровані понад 185 тисяч одиниць штурмової зброї. Він також підкреслив, що в штаті вбивства за допомогою ножа відбуваються в сім разів частіше, ніж за допомогою гвинтівки.

Вердикт суду влада може оскаржити протягом 30 днів.

Зазначимо, що напівавтоматичну штурмову зброю часто використовують злочинці, які здійснюють масові вбивства. Зокрема, гвинтівка AR-15, крім іншого, використовувалася стрілками при вбивствах на кантрі-фестивалі в Лас-Вегасі і в гей - клубі в Орландо-двох найбільших за кількістю жертв перестрілках в історії США.