Суд в Ізраїлі розблокував розгляд позову ПриватБанку на 600 млн доларів
Верховний суд Ізраїлю розблокував розгляд позову українського ПриватБанку на 600 млн доларів. Позов подавали проти бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ізраїльського Банку Дисконт (ІБД).
Про це йдеться в повідомленні на сайті банку.
Повідомляється, що позов було подано ще в грудні 2019 року, він стосується схеми привласнення не менше 600 млн доларів, які в період з 2007 по 2011 роки незаконно вивели з ПриватБанку і розмістили на рахунку в ІБД. ПриватБанк намагається довести, що ІБД дозволив провести шахрайське перерахування і не заблокував транзакцію, незважаючи на ознаки відмивання грошей.
Справу розглядає Окружний суд Тель-Авіва, який відмовив ІБД у відхиленні позову або припиненні його розгляду до винесення рішень по суті у справах Приватбанку в Англії та США. Надалі ізраїльський банк намагався оскаржити рішення у Верховному суді, але 26 березня він відхилив скаргу і підтвердив право ПриватБанку на публічний розгляд по суті в повному обсязі.
"Своїм рішенням Верховний суд Ізраїлю залишив без змін рішення Окружного суду, згідно з яким позов ПриватБанку проти ІБД повинен розглядатися в повному обсязі і не повинен бути відхилений або зупинений, всупереч тому, що вимагав ІБД", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, позов в Ізраїлі може розглядатися без невиправданих затримок і без прив'язки до тих, які розглядають суди в Англії і США. Причому справа в Ізраїлі стосується зовсім інших збитків.
Нагадаємо, в грудні 2020 року Окружний суд Тель-Авіва вирішив, що позов ПриватБанку проти його колишніх власників та інших відповідачів на 600 млн доларів буде розглянуто в повному обсязі. Саме це намагався оскаржити рішення ІБД.
За рік до цього стало відомо, що Ізраїльський Банк Дисконт стане відповідачем за позовом ПриватБанку проти Коломойського і Боголюбова в Ізраїлі.