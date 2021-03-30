Суд в Ізраїлі розблокував розгляд позову ПриватБанку на 600 млн доларів

Повідомляється, що позов було подано ще в грудні 2019 року, він стосується схеми привласнення не менше 600 млн доларів, які в період з 2007 по 2011 роки незаконно вивели з ПриватБанку і розмістили на рахунку в ІБД. ПриватБанк намагається довести, що ІБД дозволив провести шахрайське перерахування і не заблокував транзакцію, незважаючи на ознаки відмивання грошей.

Справу розглядає Окружний суд Тель-Авіва, який відмовив ІБД у відхиленні позову або припиненні його розгляду до винесення рішень по суті у справах Приватбанку в Англії та США. Надалі ізраїльський банк намагався оскаржити рішення у Верховному суді, але 26 березня він відхилив скаргу і підтвердив право ПриватБанку на публічний розгляд по суті в повному обсязі.

"Своїм рішенням Верховний суд Ізраїлю залишив без змін рішення Окружного суду, згідно з яким позов ПриватБанку проти ІБД повинен розглядатися в повному обсязі і не повинен бути відхилений або зупинений, всупереч тому, що вимагав ІБД", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, позов в Ізраїлі може розглядатися без невиправданих затримок і без прив'язки до тих, які розглядають суди в Англії і США. Причому справа в Ізраїлі стосується зовсім інших збитків.