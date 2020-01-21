Суд змінив запобіжний захід ексголові поліції Одеси Головіну

Колишньому начальнику поліції Одеської області Дмитру Головіну змінили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на заставу у 525,5 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Вищого антикорупційного суду.

Ухвала суду датується 17 січням. Згідно з рішенням, Головін зобов'язаний за першою вимогою прибувати до правоохоронців і суду, не змінювати місце проживання, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Підозрюваний не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує детективу, прокурору, слідчому судді.

Строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного, визначено до 16 березня 2020 року.

В кінці липня Солом'янський районний суд Києва обрав для Головіна як запобіжний захід домашній арешт. Згідно з рішенням екс-начальник поліції Одеської області зобов'язаний цілодобово носити електронний браслет і здати закордонні паспорти.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Дмитру Головіну оголошено звинувачення згідно з ч. 5 ст.191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.