Суд змінив запобіжний захід фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Верховний суд Російської Федерації в апеляції знизив вирок Північно-Кавказького окружного військового суду всім фігурантам справи "Першої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Ґрати".

Як повідомляється, п'яти фігурантам справи скоротили термін ув'язнення на півроку.

"Теймур Абдуллаєв засуджений до 16 з половиною років ув'язнення, Узеір Абдуллаєв - до 12 з половиною років, Рустем Ісмаїлов - до 13 з половиною, Еміль Джемаденов і Айдер Салединов - до 11 з половиною років колонії суворого режиму", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу "Радіо Свобода" повідомляє, що на засіданні суду були присутні міжнародний спостерігач з Нідерландів Тиман Каувин, представник посольства Сполучених Штатів Софія Будай і міжнародний спостерігач з Європейського союзу Каміла Ласкевич.

Також наголошується, що в залі суду і на вулиці були присутні близько 70 осіб. Фігуранти справи брали участь у засіданні по відеозв'язку: з СІЗО Таганрога і СІЗО-5 Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, раніше так званий "Верховний суд" анексованого Криму відхилив апеляції адвокатів двох фігурантів другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рези Изетова і Аліма Карімова. Вони будуть перебувати в СІЗО до 15 лютого 2020 року.

Крім того, так званий "Верховний суд" анексованого Криму залишив під арештом чотирьох фігурантів другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Рустем Шейхалиев, Осман Арифмеметов, Тофік Абдулгазиев і Сеитвели Сейтабдиев залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року.