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НАБУ повідомило про підозру екс-очільнику однієї з ОДА

Новини » Суспільство    10.07.2019 - 15:50
НАБУ повідомило про підозру екс-очільнику однієї з ОДА
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Екс-чиновник підозрюється у внесенні неправдивих свідчень в декларацію

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних в декларацію колишньому очільнику однієї з Обласних державних адміністрацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як повідомляється, детективи встановили, що екс-чиновник у своїх електронних деклараціях за 2016-2017 роки не задекларував майно на суму майже 43 млн гривень, а декларація за 2015 рік взагалі не була подана.

"Серед незадекларованого у 2016-2017 рр. майна - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права. Повідомлення про підозру екс-очільнику ОДА направлено поштою через неможливість вручення його особисто - такий порядок передбачений КПК України", - йдеться в заяві відомства.

Зазначається, що екс-чиновник повинен був прибути до НАБУ у вівторок, 9 липня, однак так і не з'явився у відомстві.

"За місцем проживання особа, яка представилася охоронцем, повідомила детективам, що колишнього очільника ОДА немає, отримувати документи ця особа відмовилася", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК виявило внесення недостовірної інформації в деклараціях народного депутата Нестора Шуфрича і направило матеріали Національному антикорупційному бюро. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік становить майже 14,3 млн гривень. У 2016 році Шуфрич не задекларував 14 млн гривень.

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