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Суд Ирана вынес приговор 10 военным в деле об авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном

Фото: Суд Ирана вынес приговор 10 военным в деле об авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном (telegram OP.UA)
Автор: Валерия Полищук

Суд Ирана приговорил 10 военнослужащих сил противовоздушной обороны страны к тюремному заключению за участие в сбитии украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ вблизи Тегерана в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный новостной портал судебной системы Ирана Mizan Online.

Военнослужащих приговорили к тюремному сроку от одного до 13 лет. Приговоры были вынесены после 20 судебных слушаний и "детального расследования" в течение трех лет.

Главный обвиняемый по этому делу, названный "командиром системы обороны Тор М-1", был приговорен к трем годам тюремного заключения за непреднамеренное убийство 176 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту рейса PS752 самолета МАУ. Ему дали еще 10 лет за игнорирование протокола и "масштаб последствий своих действий".

Напомним, 8 января 2020 года украинский рейс PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины " был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Самолет был поражен двумя иранскими ракетами. Жертвами крушения стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

Кроме того, 7 июля 2022 стало известно, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подала иск против Ирана за сбитый пассажирский самолет над Тегераном.

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ИранМеждународные авиалинии УкраиныАвиакатастрофа