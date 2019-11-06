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Суд у Херсоні відмовився знімати арешт з танкера "Мрія"

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 03:43
Суд у Херсоні відмовився знімати арешт з танкера "Мрія"
Фото: танкер MRIYA (прокуратура АРК)

Раніше танкер називався Vilga і незаконно заходив у порт анексованого Криму

Херсонський міський суд у вівторок, 5 листопада 2019 року, відмовив власникам арештованого судна MRIYA (раніше VILGA) в знятті арешту. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Місяць тому суд задовольнив клопотання правоохоронних органів АР Крим і передав арештоване судно Національному агентству з питань виявлення, розшуку та менеджменту активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Зазначимо, що управління СБУ в АР Крим та кримська прокуратура заявляють, що в червні 2015 року цей танкер, що належить на той момент іншим власникам і має назву Vilga, незаконно заходив у порт Севастополя, поставляючи паливо для Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, співробітники Державної прикордонної служби затримали танкер "Мрія" (прапор України) у нейтральних водах. Компанія-судновласник танкера - ТОВ "Тефін".

Додамо, що в липні корабель Чорноморського флоту РФ "Сметливый" спровокував небезпечну ситуацію в закритому для плавання районі проведення військових навчань Sea Breeze 2019.

Раніше одну з локацій морського компонента українсько-американських командно-штабних навчань Sea Breeze-2019 довелося міняти напередодні навчань попередження з боку Росії. Зокрема, РФ закрила одну з ділянок Чорного моря.

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