Суд Харкова скасував перейменування проспекту Григоренка на честь Жукова

Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення місцевого міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка до проспекту імені Жукова. Позов про протиправність рішення подавала партія "Свобода".

Про це повідомляє місцеве видання 057.

За словами представника партії, перейменування проспекту суперечить закону України "Про декомунізацію".

А ось за словами представника мерії, маршал Жуков звільняв Україну від нацистських загарбників і не займав високих посад в лавах комуністичної партії.

Після цього, суддя виніс рішення і скасував рішення міськради. Проспект повинні знову перейменувати на честь радянського маршала Петра Григоренка.

"Позов задовольнити. Визнати протиправним та нечинним рішення Харківської міської ради від 26.02.2020 року №2075 / 20", - заявив суддя.

Мерія Харкова буде оскаржувати рішення і подасть апеляцію.

Нагадаємо, у листопаді 2019 минулого року набула чинності постанова апеляційного суду Харкова про заборону перейменування проспекту Григоренка.

Однак у лютому міська рада знову перейменував проспект на честь Жукова.