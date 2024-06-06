Суд Гааги попросили выдать ордера на арест пропагандистов РФ и соратников Путина

Правозащитники считают, что Международный уголовный суд должен расследовать преступления:

пропагандиста Владимира Соловьева;

пропагандиста Дмитрия Киселева;

сотрудника "Комсомольской правды" Сергея Мардана;

главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян;

заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

Кроме этого правозащитники просят проверить первого заместителя руководителя администрации президента Алексея Громова, которого считают ответственным за пропаганду в российских СМИ.

Представители Международной федерации прав человека сравнивают российскую пропаганду с кампаниями против евреев во время Холокоста, тутси во время геноцида в Руанде, хорватов или боснийских мусульман во время войн в бывшей Югославии.

При этом важно отметить, что прокуратура Международного уголовного суда во главе с Каримом Ханом должна начать расследование, после того, как получат это обращение. А дальше прокурор сможет запросить международные ордера на арест вышеуказанных лиц, если также придет к выводам о совершении ими преступлений.