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Суд в Гаазі відновлює засідання по справі МН17

Новини » Суспільство     22.06.2020 - 10:21
Суд в Гаазі відновлює засідання по справі МН17
Фото: авіакатастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Засідання продовжиться о 12:00 за Києвом

У понеділок, 22 червня, окружний суд Гааги (Нідерланди) відновлює судове засідання у справі про катастрофу літака рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines. Слухання почнеться в 12:00 по Києву.

Про це йдеться в повідомленні окружного суду Гааги.

Очікується, що сьогодні суд продовжить підготовку до розгляду справи по суті. Зокрема, буде заслухано сторона захисту, щодо того, яка інформація їй необхідна для підготовки до наступних засідань.

Відзначимо, попередній етап слухань по справі МН17 пройшов з 8 по 10 червня. За інформацією нідерландської прокуратури, суд має розпочати розгляд справи по суті восени 2020 року.

Нагадаємо, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 зазнав аварії над Донецькою областю в липні 2014 року. В результаті загинули всі 298 пасажирів, які перебували на борту літака.

Відповідно до першого технічного розслідування Управління безпеки Нідерландів Boeing збила ракета з боєголовкою 9H314M, які перебувають на озброєнні Збройних сил Росії, і застосовуються зенітно-ракетними комплексами "Бук", "Бук-М1" і "Бук-М1-2".

Розслідувальна група The Bellingcat заявила, що літак збили з ЗРК "Бук", який транспортували з 53-ї зенітної ракетної бригади в Курську. За даними Міжнародної розслідувальної групи JIT, до аварії причетний колишній міністр оборони самопроголошеної "ДНР" Ігор Гиркин і ще двоє росіян.

Раніше Міністерство закордонних справ України відзначало, що вирок у справі МН17 варто чекати як мінімум кілька років.

Також повідомлялося, що прокурори по даній справі представили аналіз тих членів екіпажу, в яких знайшли осколки подібні ракету комплексу "Бук".

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ГаагаМН17Суд
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