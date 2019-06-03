Суд у Гаазі зранку розгляне заперечення Росії по позову України

Міжнародний суд ООН в Гаазі о 10 ранку почне розгляд заперечень Росії щодо наявності в Суду юрисдикції щодо позову України. Про це повідомила у Facebook заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Вона наголосила, що Україна знову постане перед міжнародним судом у своїй першій справі щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, яку передали на розгляд Суду ще на початку 2017 року.

"О 10 годині ранку Суд в Гаазі почне розгляд заперечень Росії щодо наявності в Суду юрисдикції щодо нашого великого позову. Росія скористалася своїм правом і зробила все можливе для того, щоб затягнути розгляд справи по суті", - написала Зеркаль.

Вона додала, що розгляд справи по суті - це детальне дослідження всіх доказів, експертних думок та показів свідків, які Україна надала Суду на 17 500 сторінках ще рік тому.

"Більшість наших матеріалів буде оприлюднено на сайті Суду вже завтра.

Це саме те, чого росіяни намагаються уникнути всіма можливими шляхами", - резюмувала Зеркаль.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація заперечує наявність спору з Україною щодо конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Нагадаємо, в квітні 2017 року суд в Гаазі ввів заходи проти Росії за расову дискримінацію в Криму.