Суд у Гаазі продовжив засідання щодо MH17: розглянуть роль підозрюваних

Фото: місце катастрофи MH17 (Ministerie van Defensie)

На суді заслуховують перехоплення розмов бойовиків на Донбасі

Суд у Гаазі 10 червня продовжив засідання у справі про катастрофу MH17 на Донбасі в липні 2014 року. На сьогоднішньому засіданні розглянуть роль підозрюваних.

Про це повідомляє голландське видання nu.nl.

Повідомляється, що засідання розпочалося з виступу прокурорів, які розповіли про дослідження принципів роботи зенітно-ракетних комплексів "Бук". В ході збору доказів були випробувані два типи ракети - 9M28-M1 і 9M38. Дані про ракети і пускові установки використовувалася для визначення зони запуску.

Також були продемонстровані радарні знімки запуску ракети. Зокрема, надані українською стороною знімки демонструють, як поводиться ракета. Відзначимо, що мова йде не про знімки ракети, яка збила MH17.

Після цього прокуратура перейшла до пояснення ролі підозрюваних. Відзначається, що після падіння літака на Донбасі були перехоплені переговори про авіакатастрофу. Об'єднана слідча група змогла визначити, хто користувався цими телефонами.

За словами прокурора Тійса Бергера, підозрювані не завжди називали реальні імена, але їх особи були встановлені. Він також наголосив, на основі перехоплених переговорів встановлено ієрархіу у відносинах між бойовиками, а також їх місцезнаходження під час катастрофи.

"Розглядалися не тільки розмови, безпосередньо пов'язані з падінням MH17, але і аналіз більш широкої ієрархії в так званій "Донецькій народній республіці", - зазначив Бергер.

Також на суді заслухали запис телефонної розмови, в якій ватажок бойовиків Ігор Гіркін просить у російської сторони надати протитанкову артилерію, танки і ЗРК з екіпажами. Прозвучала інформація про те, що запитувана підтримка нібито не була надана.

Нагадаємо, на вчорашньому засіданні суду показували фото перевезення російського "Бука", з якого, як вважають прокурори, збили літак.

Крім того, слідство виключило російську версію про місце запуску ракети.

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Автор: РБК-Україна