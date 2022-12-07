Суд во Франции встал на сторону Украины: Россия должна выплатить Ощадбанку более 1 млрд долларов

Верховный суд Франции встал на сторону Ощадбанка по поводу ущерба, нанесенного РФ когда оккупировала Крым. Речь идет об 1,1 млрд долларов плюс проценты за захват активов на территории полуострова.

"Тридцать тысяч страниц, доказывающих незаконность экспроприации инвестиций Ощадбанка, которые находились в Крыму. 76 килограммов в шести коробках. И каждая страница доказывает конкретные факты нарушения международного права и подтверждает, что Ощадбанк имеет право на справедливую компенсацию", - говорится в сообщении.

Замминистра юстиции отметила, что РФ должна уплатить проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Они будут составлять около 100 тысяч долларов в день. Мудрая сообщила, что РФ не участвовала в производстве и вообще пыталась отложить принудительное исполнение решения.

"Этот день имеет чрезвычайное значение не только для "Ощада", но и для всей Украины! Ведь это очередное послание всему миру, что справедливость побеждает примитивную грубую силу и беззаконие", - добавила замминистра юстиции.