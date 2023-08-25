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Суд в Финляндии оставил под стражей боевика из "Русича", который воевал против Украины

Финляндия, Пятница 25 августа 2023 20:58
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Суд в Финляндии оставил под стражей боевика из "Русича", который воевал против Украины Фото: Ян Петровский (Giovanni_Pigni)
Автор: Дмитрий Браславский

Суд в Финляндии сегодня, 25 августа, оставил под стражей боевика из так называемой "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Яна Петровского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Районный суд Восточного Уусимаа принял решение оставить под стражей 36-летнего россиянина.

"Мужчину подозревают в участии в деятельности террористической группы и другой поддержке деятельности террористической группы. Полиция потребовала продления задержания, чтобы способствовать расследованию экстрадиции и экстрадиции преступника", - говорится в сообщении.

Представитель боевика сообщил, что Ян Петровский отрицает совершение преступлений.

Задержание Петровского в Финляндии

Сегодня сообщалось, что полиция Финляндии задержала россиянина, подозреваемого в совершении террористических преступлений в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах.

Позже Офис генерального прокурора Украины сообщил, что Украина хочет экстрадировать из Финляндии задержанного боевика из так называемой "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

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