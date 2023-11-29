Суд ЕС обязал исключить из санкционного списка сына российского олигарха

Сын олигарха хотел требовать компенсации морального вреда в размере 100 тысяч евро, однако суд ему отказал.

Также Совет ЕС обязан оплатить за него судебные издержки.

Что известно об Александре Пумпянском

Александр Пумпянский попал в санкционные списки в середине марта 2022 года, после чего ограничения в отношении него дважды продлевали.

Причиной для введения санкций стало то, что он состоял в совете директоров Трубной металлургической компании, которая сотрудничает с российскими госпредприятиями - "Роснефтью", "Газпромом" и РЖД.

После попадания под санкции Пумпянский покинул советы директоров ТМК, группы "Синара" и банка "Синара".

Чем занимается его отец

Дмитрий Пумпянский - российский предприниматель, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, председатель Наблюдательного совета Уральского федерального университета.

Из-за поддержки российской агрессии находится под персональными международными санкциями Евросоюза, США и ряда других государств. Ранее он пытался добиться в суде отмены санкций, однако ему в этом было отказано.

Снятие санкции с российских бизнесменов

В июле Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

В сентябре суд ЕС снял санкции с основателя российской компании Ozon Александра Шульгина.

Сегодня сообщалось, что Герман Хан, соучредитель инвестиционной компании LetterOne, проиграл судебный процесс против санкций Европейского союза из-за его тесных связей с президентом Владимиром Путиным и влиятельной роли в России.