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Суд ЕС обязал исключить из санкционного списка сына российского олигарха

Архивное фото: Александр Пумпянский (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Суд Евросоюза принял решение об исключении из санкционного списка сына российского олигарха Александра Пумпянского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Сын олигарха хотел требовать компенсации морального вреда в размере 100 тысяч евро, однако суд ему отказал. 

Также Совет ЕС обязан оплатить за него судебные издержки.

Что известно об Александре Пумпянском

Александр Пумпянский попал в санкционные списки в середине марта 2022 года, после чего ограничения в отношении него дважды продлевали. 

Причиной для введения санкций стало то, что он состоял в совете директоров Трубной металлургической компании, которая сотрудничает с российскими госпредприятиями - "Роснефтью", "Газпромом" и РЖД.

После попадания под санкции Пумпянский покинул советы директоров ТМК, группы "Синара" и банка "Синара".

Чем занимается его отец

Дмитрий Пумпянский - российский предприниматель, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, председатель Наблюдательного совета Уральского федерального университета. 

Из-за поддержки российской агрессии находится под персональными международными санкциями Евросоюза, США и ряда других государств. Ранее он пытался добиться в суде отмены санкций, однако ему в этом было отказано.

Снятие санкции с российских бизнесменов

В июле Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

В сентябре суд ЕС снял санкции с основателя российской компании Ozon Александра Шульгина.

Сегодня сообщалось, что Герман Хан, соучредитель инвестиционной компании LetterOne, проиграл судебный процесс против санкций Европейского союза из-за его тесных связей с президентом Владимиром Путиным и влиятельной роли в России.

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