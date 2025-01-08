Суд ЕС впервые оштрафовал Еврокомиссию за нарушение собственного закона

Как сообщается, житель Мюнхена несколько раз посещал сайт ЕС в 2021-2022 годах. Там он воспользовался функцией "Войти через Facebook", чтобы зарегистрироваться на конференцию. После авторизации мужчина заметил активизацию соединения со сторонними поставщиками.

В конце концов суд установил, что передача IP-адреса пользователя Meta Platforms в США нарушила правила защиты данных ЕС.

Отмечается, что Еврокомиссия передала США личные данные мужчины без надлежащих гарантий. Теперь ЕК должна выплатить компенсацию на сумму 400 евро.

Стоит отметить, что общий регламент защиты данных (GDPR) в Европе считается одним из самых строгих и всеобъемлющих законов о конфиденциальности данных в мире.

Крупные компании, такие как Klarna, Meta, LinkedIn и другие, уже неоднократно получали значительные штрафы от ЕС за несоблюдение этих норм.