Активи Януковича у Швейцарії будуть заморожені ще максимум три роки, - посольство
Швейцарія нагадала Україні, що замороження активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення триватиме ще максимум три роки. Це передбачено законодавством цієї країни.
Про це повідомляє посольство Швейцарії в Україні у Twitter.
Зазначається, що сім років тому Федеральна Рада Швейцарії ухвалила рішення про заморожування всіх активів Віктора Януковича та його оточення у Швейцарії. Як підкреслює посольство, цим заходом уряд Швейцарії прагнув уникнути ризику привласнення українських державних коштів.
Дипломати зазначають, що процес повернення цих активів досі триває.
"З того часу швейцарські органи влади тісно співпрацюють з партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів українському народу на підставі судових рішень про їхнє незаконне походження. Згідно законодавства, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, за даними Державної служби фінансового моніторингу, на закордонних рахунках заблоковано активи екс-чиновників часів Януковича на загальну суму 107,19 млн, 15,87 млн євро і 135,01 млн швейцарських франків. Кошти арештовані в таких країнах, як Австрія, Велика Британія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.