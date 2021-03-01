Активи Януковича у Швейцарії будуть заморожені ще максимум три роки, - посольство

Швейцарія нагадала Україні, що замороження активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення триватиме ще максимум три роки. Це передбачено законодавством цієї країни.

Про це повідомляє посольство Швейцарії в Україні у Twitter.

Зазначається, що сім років тому Федеральна Рада Швейцарії ухвалила рішення про заморожування всіх активів Віктора Януковича та його оточення у Швейцарії. Як підкреслює посольство, цим заходом уряд Швейцарії прагнув уникнути ризику привласнення українських державних коштів.

Дипломати зазначають, що процес повернення цих активів досі триває.

"З того часу швейцарські органи влади тісно співпрацюють з партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів українському народу на підставі судових рішень про їхнє незаконне походження. Згідно законодавства, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками", - йдеться в повідомленні.