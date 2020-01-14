Суд у справі Вишинського перенесли на 31 березня

Подільський райсуд Києва переніс засідання по справі Кирила Вишинського, колишнього головного редактора "РИА Новости Украина", на 31 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами його адвоката Андрія Доманського, на засіданні було захистом заявлено клопотання про організацію участі Вишинського в суді по відеозв'язку.

"Засідання було перенесено на 31 березня. Перерву було оголошено для того, щоб прокуратура могла підготувати свої зауваження з приводу заявленого клопотання", - сказав він.

Адвокат додав, що по суті його клопотання планується до розгляду вже на наступному засіданні.

Сам Вишинський на засідання у вівторок не з'явився. Його відсутність адвокат пояснив перебуванням журналіста на лікуванні.

Нагадаємо, Вишинський у вересні був переданий російській стороні в рамках обміну полоненими. До цього Подільський районний суд скасував запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Його підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, навесні 2014 року Вишинський виїжджав в Крим, де з журналістами виготовляв інформаційні матеріали, які виправдовують анексію півострова. Після повернення до Києва він, за версією прокуратури, разом з іншими журналістами розгорнув активну діяльність за інформаційної підтримки самопроголошених "ЛНР" і "ДНР"

Після обміну він заявляв про готовність повернутися в Україну на судове засідання.