Суд у справі Порошенка продовжили

У Печерському районному суді продовжили обирати запобіжний захід для п'ятого президента Петра Порошенка. Засідання почалося об 11:27.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як стало відомо виданню, суд вже продовжив розслідування цієї справи до 10 жовтня.

П'ятому президенту закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка в 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочка.

У прокуратурі спочатку заявляли, що будуть вимагати для Порошенка арешт з можливістю внесення 10 млн гривень застави, але вже на засіданні 18 червня просили відпустити його на час слідства під особисте зобов'язання до 10 липня.

Адвокати п'ятого президента наполягають, що клопотання прокуратури про запобіжний захід недійсне, оскільки на ньому відсутня дата.

РБК-Україна писало, 10 червня п'ятому президенту України оголосили про підозру у Держбюро розслідувань.

Зазначимо, у грудні минулого року ДБР почало розслідування можливої державної зради Порошенка.

Крім того, генпрокурор назвала кількість відкритих проваджень проти Порошенка.