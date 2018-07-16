Янукович звертався до Путіна у 2014 році для "консультацій", - Кобзар

Янукович консультувався з Путіним щодо "врегулювання політичної кризи в Україні" у 2014 році та хотів ввести поліцейську місію

Свідок сторони захисту по справі щодо держзради Віктора Януковича заявив, що екс-президент звертався у березні 2014 року до президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна. Про це повідомив екс-начальник штабу охорони Януковича Костянтин Кобзар у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кобзаря, Янукович хотів проконсультуватися із російським президентом " у зв'язку із ситуацією в державі".

"З того, що я зрозумів, Янукович звертався до президента Росії Путіна щодо невідкладного проведення консультацій щодо можливості погодження миротворчої або поліцейської місії, а також просив поради про інформування світової спільноти про ситуацію в Україні", - сказав Кобзар.

Також він повідомив, що начебто Янукович пропонував два варіанти врегулювання "політичної кризи" в Україні в 2014 році.

"На той момент був варіант закликати прихильників президента очолити боротьбу за відновлення конституційного ладу, що неминуче б призвело до громадянської війни. Був і другий варіант, згідно з яким, Янукович пропонував залишити країну і спробувати політичним шляхом врегулювати ситуацію", - сказав свідок.

За його словами, всі виступили за другий варіант в ході так званої "наради".

Нагадаємо, раніше Кобзар розповів про те, як активісти хотіли "розстріляти Віктора Януковича".