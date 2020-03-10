Суд у справі МН17 потрібен для встановлення справедливості - МЗС Чехії

Судовий процес є важливим кроком на шляху до встановлення істини та справедливості у справі про катастрофу літака рейсу МН17 компанії Malaysian Airlines. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Чехії.

Як повідомляється, Чеська Республіка висловлює цілковиту впевненість у незалежності та професіоналізмі судової системи Нідерландів. Влада країни закликає всі держави, включно з Російською Федерацією, повною мірою співпрацювати у розслідуванні, відповідно до резолюції РБ ООН №2166.

У МЗС Чехії наголосили на важливості встановлення істини та досягнення справедливості щодо жертв трагедії та їхніх родичів, а також притягнення до відповідальності осіб, причетних до катастрофи рейсу МН17.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони ЗС РФ, дислокованій у Курську. У нідерландському судовому комплексі “Схіпхол” розпочалося судове засідання у справі про катастрофу літака рейсу МН17.

Нагадаємо, у разі, якщо прокуратура висуне звинувачення іншим підозрюваним у катастрофі "Боїнга" MH17 суд буде вирішувати, чи будуть ці люди проходити в нинішньому судовому процесі, або це буде окремий процес.