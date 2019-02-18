Суд по "справі Хізб ут-Тахрір": поняті підписали протоколи, не читаючи

Двоє свідків протокол допиту в 2017 році підписали, не ознайомившись із вмістом

На заседании Северо-Кавказского окружного военного суда в российском Ростове по делу фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Исмаилов, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова допросили свидетелей, которые заявили, что выступали понятыми во время обысков в домах подсудимых, но не присутствовали в помещении, когда силовики якобы нашли печатные материалы с тематикой организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОО "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

Как сообщается, двое свидетелей также заявили в суде, что протокол допроса в 2017 году они подписали, не ознакомившись с содержимым.

При этом один из подписавших рассказал, что никого из обвиняемых не знает лично.

По его словам, при обыске "искали запрещенную литературу".

Свидетель рассказал, что он учится в "Крымском федеральном университете" и принять участие в следственных мероприятиях ему предложил декан факультета.

На вопрос адвоката Сергея Легостова, как проходил обыск, один из свидетелей ответил, что все время, когда проходил обыск, он находился в гостиной, при проведении обыска в других комнатах понятые не присутствовали. По словам свидетеля, понятые не присутствовали, когда нашли литературу на чердаке.

Напомним, 6 февраля 2019 Эдему Смаилову и Серверу Мустафаеву подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил арест до 9 апреля.

7 февраля так называемый "суд" аннексированного РФ Крыма, который рассматривал ходатайства следователя ФСБ о продлении меры пресечения фигурантам "дела Хизб ут- Тахрир" Тимуру Ибрагимову и Эрнесу Аметову, оставил их под арестом еще на два месяца.