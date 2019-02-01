ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд у справі Гриба чекає висновків щодо "вибиття" свідчень слідчими

Новини » Політика    01.02.2019 - 17:35
Суд у справі Гриба чекає висновків щодо "вибиття" свідчень слідчими
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Наступне засідання по справі Гриба орієнтовно відбудеться 18 лютого

Суд у справі політв'язня Кремля Павла Гриба чекає висновків щодо "вибиття" свідчень слідчими. Про це заявив батько Павла Ігор Гриб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Як повідомляється, наступне засідання по справі Гриба орієнтовно відбудеться 18 лютого.

"До того часу мають надійти висновки розслідування на заяву Павла стосовно застосування до нього слідчими в Краснодарі фізичного насилля з метою "вибиття" свідчень. Суд буде чекати результатів цього розслідування", - розповів він.

На засіданні 1 лютого Павлу стало погано, йому викликали швидку. Павло скаржився на біль у животі та голові.

"Фельдшер зробила укол, порекомендувала хоча б на 15 хв зробити перерву і потім судове засідання продовжилося", - зазначив Ігор Гриб.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія ігнорує заклики надати Грибу належну медичну допомогу, не зважаючи на те, що українець знаходиться на межі житті на смерті.

Також РБК-Україна писало, що  що у Гриба виявили симптоми хвороби Альцгеймера. Такі висновки зробив український професор Василь Притула за аналізами, зробленими російськими медиками. Також омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що українському політв'язеню необхідна негайна операція на серці, його стан здоров'я надкритичний. Після обстежень лікарі діагностували ряд серйозних хвороб у Гриба.

Після цього ЄС та США звернулись до РФ з вимогою надати Грибу необхідну медичну допомогу.

НАТО підтримало вихід США з ракетного договору з Росією Трамп пообіцяв військову відповідь на порушення РФ ракетного договору
Новини України Російська Федераціяполитзаключенные в РФПавел ГрибСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся