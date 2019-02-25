Суд у справі екс-глави Генштабу ЗСУ Замани оголосив перерву

Суддя оголосив перерву до 19:00

Печерский районный суд города Киева объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения бывшему начальнику Генштаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане, которого подозревают в государственной измене. Соответствующее решение принял судья Вячеслав Пидпалый, передает корреспондент РБК-Украина.

Адвокат Заманы просил предоставить время для ознакомления с материалами дела и обработки правовой позиции.

"Судья постановил удовлетворить ходатайство защиты, объявить перерыв в заседании до 19:00 для обеспечения права стороны защиты на ознакомление", - сказал судья.

Напомним, в понедельник, 25 февраля 2019 года, был задержан Владимир Замана. Правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику Генерального штаба ВСУ Владимиру Заману в совершении государственной измены.

Добавим, что ранее в Службе безопасности Украины заявляли, что разоблачили агентурную сеть Генштаба вооруженных сил РФ, которые планировали мероприятия по дестабилизации в Украине. Установлено, что они были завербованы кадровым сотрудником Генштаба ВС РФ в Севастополе. Кроме того, задержанные выезжали в аннексированный Крым для проведения агентурных встреч.