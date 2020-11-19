Суд дав СБУ 72 години для розгляду питання про закриття справи "Мотор Січі", - адвокат

Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив скаргу акціонерів ПАТ "Мотор Січ" і зобов'язав Службу безпеки України розглянути клопотання про закриття кримінальної справи.

Про це повідомив адвокат компанії-акціонера Олександр Максименко за підсумком судового засідання.

За його словами, у СБУ є 72 години на прийняття рішення з моменту отримання рішення суду.

"Адвокати іноземного інвестора ще в жовтні 2020 року подали клопотання до СБУ з обгрунтуванням прийняття законного рішення про закриття кримінального провадження за абсолютної надуманості обставин вчинення кримінального злочину. У клопотанні були спростовані всі претензії правоохоронних органів, докладно описана законність дій іноземного інвестора і негативний вплив досудового розслідування на підприємство", - розповів Олександр Максименко.

Адвокат зазначає, що раніше слідчий СБУ проігнорував клопотання іноземного інвестора про закриття кримінального провадження щодо обставин придбання акцій ПАТ "Мотор Січ".

Він також додав, що протягом декількох років ця кримінальна справа не розслідується - вона так і залишилося "фактовою", в ньому немає підозрюваних.

Проте справа стала однією з підстав для арештів акцій "Мотор Січ" і блокування нормальної діяльності компанії.

"Тільки сьогодні у відкритому судовому засіданні з участю слідчого, суд заслухав доводи адвокатів і зобов'язав СБУ прийняти рішення про можливість закриття кримінального провадження з урахуванням позиції акціонерів ПАТ "Мотор Січ" протягом 72 годин з моменту отримання судового рішення", - додав адвокат.

Нагадаємо, китайські інвестори "Мотор Січ" підписали договори про юридичну підтримку в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі $ 3,5 млрд з трьома провідними міжнародними юридичними компаніями - WilmerHale, DLA Piper та Bird&Bird. Вони представлять інтереси інвесторів в міжнародному арбітражі.

У вересні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Мін'юсту України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute).

У повідомленні зазначаються, що дії української влади щодо блокування доступу нових акціонерів до управління підприємством - експропріація їх інвестиції, а також порушення інших прав, гарантованих міжурядових україно-китайською угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1992 року.

Протягом кількох місяців юристи акціонерів "Мотор Січ" безуспішно домагаються в українських судах зняття чотирьох арештів, які заблокували зміну акціонерів і залишили підприємство під фактичним контролем колишнього акціонера В'ячеслава Богуслаєва.