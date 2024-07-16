Суд или СНБО. Как в Украине предлагают лишать госнаград предателей

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде лишить государственных наград предателей. Решение, согласно законопроекту, должен будет принимать суд или Совет нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект .

Согласно тексту документа, государственных наград могут лишить в связи с обвинительным приговором суда, который касается тяжелых или особенно тяжелых преступлений, а также уголовных правонарушений против основ нацбезопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Также законопроектом предусматривается, что госнаград могут лишать решением СНБО о применении санкций. Такие меры смогут задействовать, если лицо популяризирует, пропагандирует действия государства-агрессора или оправдывает и признает правомерной оккупацию украинских территорий.

Зеленский предложил, чтобы лица, которые лишены государственных наград, также теряли право на все льготы. Соответствующие изменения предлагается внести в ряд законов Украины, а также Налоговый кодекс Украины (это предусмотрено отдельным законопроектом).