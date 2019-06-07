ru
ua

Суд не буде залучати екс-главу МЗС Британії до суду заяви про Brexit


Проти Джонсона подавали позов за звинуваченням у брехні по ходу кампанії перед референдумом про Brexit

Високий суд Англії та Уельсу вирішив звільнити від судового переслідування колишнього главу Міністерства закордонних справ Великобританії та кандидата на посаду прем'єр-міністра Королівства Бориса Джонсона у справі про його висловлювання про Brexit. Про це повідомляє Тһе Guardian.

Повідомляється, що суд скасував рішення Магістратського суду Вестмінстера, який минулого тижня ухвалив рішення викликати Джонсона в суд. Проти Джонсона подавали позов за звинуваченням у брехні по ходу кампанії перед референдумом про членство Великобританії в Європейському союзі.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Борис Джонсон має постати перед судом за звинуваченням в обмані виборців під час кампанії за вихід з Європейського союзу.

Позов на політика подав бізнесмен Маркус Болл. Він стверджує, що Джонсон обманював виборців, коли говорив, що після виходу Великобританії з ЄС країна зможе економити 350 мільйонів фунтів на тиждень. За словами бізнесмена, Великобританія ніколи не витрачала такі гроші на Євросоюз. Адвокати Болла подали в магістратський суд Вестмінстера прохання про виклик Джонсона в суд. Суддя Маргот Коулман заявила, що Джонсон зобов'язаний з'явитися до суду на попередні слухання.

Рада відмовилася розглядати закон Зеленського про незаконне збагачення Кабмін схвалив стратегію управління держборгом до 2022 року
Читати всі новини