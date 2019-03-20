Суд не буде допитувати "грузинських снайперів" у справі Майдану

Святошинський районний суд розглянув повторне клопотання захисників "беркутівців" про допит по відеоконференції з території Білорусі "грузинських снайперів" у якості свідків по справі розстрілів на Майдані. Про це повідомляє адвокат Євгенія Закревська в Facebook.

Вона повідомила, що суд відмовив у задоволенні клопотання.

"Суду з боку цих осіб була подана недостовірна інформація про місце їх перебування, хоча б на час звернення до суду. В даний час зазначені два свідки повідомляють, що вони готові свідчити з іншої країни - Республіка Білорусь. Докази перебування цих осіб на території цієї держави не представлені", - написала вона.

Адвокат нагадала, що раніше аналогічне клопотання щодо снайперів було задоволено і захисту була представлена можливість допитати їх з території Вірменії, але їх в цій країні не виявилося.

Нагадаємо, силовики затримали снайпера, який підозрюється у причетності до розстрілу учасників Майдану 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській. Мова йде про снайпера підрозділу Внутрішніх військ, який після Майдану продовжив службу в реформованої Національної гвардії. На момент затримання і арешту був звільнений у запас.

У липні 2018 року стало відомо, що у справі про розстріли на Майдані на верхніх поверхах готелю "Україна" знайшли пули.