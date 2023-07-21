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Суд в Британии отказался возвращать суперяхту подсанкционному олигарху из РФ

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Пятница 21 июля 2023 18:56
Суд в Британии отказался возвращать суперяхту подсанкционному олигарху из РФ Фото: суд в Британии отказался возвращать суперяхту подсанкционному олигарху из РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский олигарх Сергей Науменко проиграл иск против правительства Великобритании. Он потребовал у министерства транспорта отменить арест его 58,5-метровой суперяхты Phi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В марте 2022 года Великобритания задержала первую суперяхту в рамках санкций против Российской Федерации. 58,5-метровая яхта Phi стоимостью 38 млн. фунтов стерлингов впервые была идентифицирована как потенциально российская. Ее владельцем оказался олигарх из РФ Сергей Науменко.

В мае 2023 года Науменко подал иск в Высокий суд Англии и Уэльса. Он потребовал отменить арест его яхты. На момент задержания яхта находилась в Лондоне для участия в конкурсе суперяхт World Superyacht Awards. Он проходил в пятизвездочной гостинице в зажиточном лондонском районе Найтсбридж.

Британское правительство тогда заявило, что для задержания и ареста Phi не нужно доказательств или подозрений того, что его владелец тесно связан с путинским режимом – достаточно было того, что он гражданин России.

В июле 2023 года суд Лондона отклонил иск Науменко. В суде заявили, что яхта была задержана законно, поскольку это было "судно высокой стоимости... и его владелец, господин Науменко, был "связан" с Россией.

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину многие другие страны арестовывали собственность россиян.

Санкции Британии в отношении россиян

Сообщалось, что журналисты обнаружили многочисленные объекты недвижимости Великобритании, принадлежащие российским подсанкционным олигархам. Суммарная стоимость собственности достигает более 1 млрд долларов.

Также Великобритания анонсировала санкции против 14 россиян, причастных к незаконной депортации украинских детей.

Следует заметить, что в Британии ввели усиленные санкции против российских олигархов, что теперь позволит ей конфисковать яхты и самолеты.

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